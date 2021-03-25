Названа предельная отпускная стоимость вакцины "КовиВак"

Предельная отпускная цена на вакцину от коронавируса "КовиВак" составит 4330 руб., сообщает РИА Новости со ссылкой на ФАС.

"КовиВак" – двухкомпонентная вакцина, разработанная центром им. Чумакова. Это третий препарат для профилактики COVID-19, зарегистрированный в России.

Промышленное производство "КовиВак" началось только сегодня – старт дал министр высшего образования и науки Валерий Фальков (его ведомству подчиняется центр им. Чумакова). "В Год науки и технологий особенно ценно давать старт производству вакцины "КовиВак". Не в теории, а на практике демонстрировать потенциал и силу российской науки. Но при этом необходимо помнить, что за созданием вакцины стоит труд сотен работников центра, десятки бессонных ночей, сотни опытов и исследований. И колоссальная ответственность за результат", - отметил Фальков.

Есть вероятность, что стоимость "КовиВак" со временем снизится благодаря налаживанию оптовых объемов производства. Это уже произошло с первой вакциной "Спутник V" – она подешевела практически в два раза за несколько месяцев: с 1942 руб. до 866,81 руб. (без учета НДС). К тому же недавно началось производство "Спутника V" в варианте без глубокой заморозки, поэтому особых условий транспортировки и хранения препарат теперь не требует, что значительно удешевляет расходы на логистику.