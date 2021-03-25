В Екатеринбурге при строительстве дома нашли снаряд, пролежавший в земле более 30 лет

В Екатеринбурге при разработке котлована для нового жилого дома строители обнаружили снаряд.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", находка лежала на глубине около полутора метров. Согласно регламенту, об этом немедленно сообщили по единому телефону вызова экстренных служб 112. До изъятия снаряда специалистами по взрывным устройствам все работы на объекте были приостановлены.

Прибывшие на место саперы установили, что он не представляет никакой опасности. По их заключению, снаряд - 152 калибра и весом до 80 кг. В земле он пролежал более 30 лет.

Вся площадка была тщательно обследована. После заключения о полной безопасности для строителей и жителей микрорайона работы возобновили.