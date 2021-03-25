25 Марта 2021
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цар, центральноафриканская республика, военные, африка (2021) | Фото: facebook.com - @Ngrebada Firmin

Армия ЦАР ведет бои с бандитами за деревню Бесан

Подразделения армии Центральноафриканской Республики продолжает борьбу с вооруженными бандформированиями. Военнослужащие вступили в противостояние с радикалами за деревню Бесан, расположенную неподалеку от города Буар.

Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) еще в феврале покинули Буар, но закрепились в расположенных рядом населенных пунктах. Мирное население страдает от грабежей и нападений бандитов. Армия ЦАР вошла в Бесан ночью, но бои еще продолжаются.

цар, центральноафриканская республика, военные, африка(2021)|Фото: facebook.com - @Ngrebada Firmin

Борьбу с бандитами ведут подразделения центральноафриканской армии, подготовленные российскими инструкторами, которых журналисты связывают с «ЧВК Вагнера». Вооруженные силы республики освободили от бандформирований ряд населенных пунктов, а также вернули под контроль правительства транспортные магистрали и обширные территории.

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Армия ЦАР ведет бои с бандитами за деревню Бесан

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Теги: цар, центральноафриканская республика, военные, африка, чвк вагнера



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