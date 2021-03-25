Армия ЦАР ведет бои с бандитами за деревню Бесан

Подразделения армии Центральноафриканской Республики продолжает борьбу с вооруженными бандформированиями. Военнослужащие вступили в противостояние с радикалами за деревню Бесан, расположенную неподалеку от города Буар.

Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) еще в феврале покинули Буар, но закрепились в расположенных рядом населенных пунктах. Мирное население страдает от грабежей и нападений бандитов. Армия ЦАР вошла в Бесан ночью, но бои еще продолжаются.

Борьбу с бандитами ведут подразделения центральноафриканской армии, подготовленные российскими инструкторами, которых журналисты связывают с «ЧВК Вагнера». Вооруженные силы республики освободили от бандформирований ряд населенных пунктов, а также вернули под контроль правительства транспортные магистрали и обширные территории.