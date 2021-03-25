Уральский выставочный проект "Николай Кузнецов. Герои не умирают" станет частью ВДНХ

Мультимедийный выставочный проект «Николай Кузнецов. Герои не умирают», который появился в Екатеринбурге в июне прошлого года, станет доступна жителям столицы и других городов страны, он переедет на ВДНХ. Экспозиция и в ближайшее время отправится из уральского исторического парка «Россия — моя история» в московский.

Однако, и в Екатеринбурге будет возможность узнать о жизни и подвиге земляка екатеринбуржцев - Николая Кузнецов. В столице Урала появится новое выставочное пространство, посвященное легендарному разведчику. Новая экспозиция будет построена через эмоциональное вовлечение в жизнь героя с помощью возможностей современного мультимедийного оборудования.

«При поддержке Фонда святой Екатерины новый выставочный проект позволит еще глубже и ярче познакомиться с подвигами и историей жизни Николая Кузнецова. Нашей международной командой была проделана огромная исследовательская и креативная работа. Осталось немного времени до старта монтажа и открытия технологического иммерсивного проекта о легендарном разведчике. А предыдущая выставка отправится на экспозицию на ВДНХ», — рассказала директор исторического парка «Россия — моя история» Наталья Прошина.

Николай Кузнецов на Урале личность культовая: уроженец уральской деревни с легкостью хамелеона принимал облик и воспроизводил речь немецкого офицера. За время Великой Отечественной войны он ликвидировал больше десятка генералов нацисткой Германии и сорвал несколько военных операций, в том числе и покушение на союзников в Тегеране.

Отдельное место при разработке проекта отдано визуальным и музыкальным спецэффектам, благодаря которым посетители смогут еще больше погрузиться в знакомство с легендарным разведчиком. Открытие проекта запланировано на май.