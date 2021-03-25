25 Марта 2021
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Политика За рубежом
Михаил Мишустин и принц Чарльз на открытии Национальной картинной галереи в Афинах. (2021) | Фото: пресс-служба правительства России

Мишустин встретился с принцем Чарльзом на праздновании 200-летия независимости Греции

Михаил Мишустин представляет Россию на праздновании 200-летия независимости Греции – два века назад началась национально-освободительная борьба этой страны с Османской империей.

Сегодня в Афинах проходит военный парад, посвященный юбилею, а накануне высоких иностранных гостей приветствовали на многочисленных приемах, в том числе у президента Греции. Мишустин успел посетить Национальную картинную галерею, провести переговоры с греческим коллегой, а также с президентом Кипра. Еще одним собеседником российского премьера на торжествах принц Чарльз Уэльский, наследник британского престола. Великобритания, наряду с Россией и Францией, была союзником Греции в борьбе с Османской империей. А еще у Чарльза греческо-русские корни. Его отец, принц Филипп Эдинбургский – внук одного из последних греческих королей.

Михаил Мишустин во время визита в Грецию.(2021)|Фото: пресс-служба правительства России

Михаил Мишустин и принц Чарльз на открытии Национальной картинной галереи в Афинах.(2021)|Фото: пресс-служба правительства России

МИхаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.(2021)|Фото: пресс-служба правительства России

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Мишустин встретился с принцем Чарльзом на праздновании 200-летия независимости Греции

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Теги: независимость греции, михаил мишустин, международный визит



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