Мишустин встретился с принцем Чарльзом на праздновании 200-летия независимости Греции

Михаил Мишустин представляет Россию на праздновании 200-летия независимости Греции – два века назад началась национально-освободительная борьба этой страны с Османской империей.

Сегодня в Афинах проходит военный парад, посвященный юбилею, а накануне высоких иностранных гостей приветствовали на многочисленных приемах, в том числе у президента Греции. Мишустин успел посетить Национальную картинную галерею, провести переговоры с греческим коллегой, а также с президентом Кипра. Еще одним собеседником российского премьера на торжествах принц Чарльз Уэльский, наследник британского престола. Великобритания, наряду с Россией и Францией, была союзником Греции в борьбе с Османской империей. А еще у Чарльза греческо-русские корни. Его отец, принц Филипп Эдинбургский – внук одного из последних греческих королей.