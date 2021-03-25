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Общество За рубежом
Таиланд туризм (2016) | Фото: orandatour.ru

Пхукет и Самуи планируют открыться для вакцинированных туристов уже в июле

Власти популярных среди туристов тайских курортов Пхукет и Самуи представили план по открытию въезда для зарубежных гостей. Как сообщает АТОР, курорты планируют возобновить прием иностранцев с июля.

Власти Пхукета подготовили программу Phuket Tourism Sandbox ("туристическая песочница"). Привитые от COVID-19 отдыхающие смогут приехать без необходимости по прибытии соблюдать самоизоляцию.

Для въезда гостям потребуется предъявить сертификат или паспорт о вакцинации или проездной IATA TravelPass, а также пройти ПЦР-тест в аэропорту и активировать приложение ThailandPlus.

Правительство Самуи также разработало свою схему организации отдыха - "Samui Wonder Island" ("удивительный остров"). Иностранных гостей острова будет ожидать двухнедельный карантин и повторная сдача ПЦР-теста даже при наличии прививок.

Если тестирование покажет отрицательный результат, то туристу разрешат передвигаться по заранее распланированным маршрутам вместе с гидом. Далее ему придется сдать тесты еще раз на 7-ой и 14-ый день пребывания в стране, и если они будут отрицательными, то отдыхающий сможет передвигаться по Таиланду в обычном режиме.

Как сообщалось, власти Таиланда планируют массовый прием туристов в апреле—июне следующего года, после того как будет проведена общая вакцинация от COVID-19. При этом планируется разрешать въезд "долгосрочным" туристам, которые могут остаться на самоизоляцию на две-три недели.

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Пхукет и Самуи планируют открыться для вакцинированных туристов уже в июле

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Теги: таилан, пхукет, самуи, туристы



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