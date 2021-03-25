В Челябинской области автогрейдер столкнулся с автобусом

В Челябинской области автогрейдер столкнулся с автобусом и иномаркой. В результате ДТП пострадал пассажир автобуса, сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла вечером 24 марта на 14 км автодороги Подъезд к Екатеринбургу на территории Сосновского района.

По предварительной информации, водитель автогрейдера при развороте не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автобусом Хендай и автомобилем Мазда, двигающихся во встречном направлении.

Известно, что в автобусе находилось девять человек. В результате ДТП один пассажир - 69-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована.

По факту ДТП проводится проверка.