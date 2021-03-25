25 Марта 2021
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Общество Свердловская область
Приложения соцсетей. (2021) | Фото:Накануне.RU

Уралец заплатит штраф в полмиллиона за комментарий в соцсетях

Центральный окружной военный суд назначил жителю Нижней Туры 500 тыс. руб. штрафа за комментарий, размещенный в открытой группе в социальных сетях. Согласно заключению комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, слова обвиняемого носили признаки публичного оправдания террористического акта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, мужчина 1978 г.р. признан виновным в ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"). В марте 2020 г. под постом в одной из популярных социальных сетей он оставил свой комментарий. Что именно было написано и к какой теме относился пост – с СКР не разглашают.

По уголовному делу проведён обыск по месту жительства фигуранта и осмотр предметов, проведена комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза, допрошен ряд свидетелей, выполнены иные необходимые мероприятия. Ранее мужчина судим не был, имеет постоянную работу и положительно характеризуется соседями и коллегами. Обвиняемый полностью признал свою вину.

"Выявили и задокументировали противоправные действия жителя Нижней Туры сотрудники полиции из центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Свердловской области. Собранные по данному факту материалы представители МВД передали в региональный Следственный комитет", - отметил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

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Уралец заплатит штраф в полмиллиона за комментарий в соцсетях

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Теги: Нижняя Тура, штраф, комментарий, терроризм, социальные сети



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