Уралец заплатит штраф в полмиллиона за комментарий в соцсетях

Центральный окружной военный суд назначил жителю Нижней Туры 500 тыс. руб. штрафа за комментарий, размещенный в открытой группе в социальных сетях. Согласно заключению комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, слова обвиняемого носили признаки публичного оправдания террористического акта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, мужчина 1978 г.р. признан виновным в ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"). В марте 2020 г. под постом в одной из популярных социальных сетей он оставил свой комментарий. Что именно было написано и к какой теме относился пост – с СКР не разглашают.

По уголовному делу проведён обыск по месту жительства фигуранта и осмотр предметов, проведена комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза, допрошен ряд свидетелей, выполнены иные необходимые мероприятия. Ранее мужчина судим не был, имеет постоянную работу и положительно характеризуется соседями и коллегами. Обвиняемый полностью признал свою вину.

"Выявили и задокументировали противоправные действия жителя Нижней Туры сотрудники полиции из центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Свердловской области. Собранные по данному факту материалы представители МВД передали в региональный Следственный комитет", - отметил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.