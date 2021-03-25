Факел олимпийского огня Игр в Токио погас в первый день эстафеты

В четверг в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии стартовала официальная церемония эстафеты олимпийского огня Игр-2020.

Во время одного из этапов из-за неисправной горелки пламя в факеле погасло, но вскоре было восстановлено от резервной лампады, сообщает Р-Спорт.

Эстафета олимпийского огня пройдёт по всем 47 префектурам страны до Токио.

Отметим, что ОИ-2020 были перенесены на 2021 год и пройдут с 23 июля по 8 августа. Как сообщало Накануне.RU, оргкомитет Олимпийских игр в Токио официально объявил о проведении предстоящих летом соревнований без зрителей из-за границы.