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Законодательное собрание Свердловской области (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловские депутаты одобрили губернаторскую кандидатуру министра финансов области

Комитет по бюджету, финансам и налогам Заксобрания Свердловской области одобрил кандидатуру Александра Старкова на посту нового министра финансов. Об этом Накануне.RU рассказали представители регионального парламента.

Отметим, что документы на согласование кандидатуры нынешнего исполняющего обязанности главы минфина Александра Старкова на посту областного министра финансов были внесены 17 марта.

Ранее кандидатуру Старкова внес губернатор Евгений Куйвашев.

Ожидается, что 30 марта кандидатуру Старкова утвердят на большом заседании Заксобрания Свердловской области.

"В проект повестки собрания включены 20 вопросов. Среди  вопросов  дача согласия на назначение на должность министра финансов Свердловской области Александра Старкова. Александр Старков занимал должность заместителя министра финансов Свердловской области. У него большой опыт работы, он осуществлял руководство и координацию деятельности отдела автоматизации бюджетного процесса, отдела обслуживания лицевых счетов и отдела учета бюджетных обязательств.
Надеюсь, депутаты Законодательного Собрания поддержат кандидатуру Александра Старкова , и новый руководитель регионального Минфина выстроит конструктивное взаимодействие с депутатским корпусом", - отметила   спикер свердловского  Заксобрания Людмила Бабушкина.

Кресло главы минфина пустует с декабря 2020 года, когда на фоне колоссального роста госдолга его покинула Галина Кулаченко. В 2021 году госдолг должен вырасти в 1,6 раз по сравнению с 2020 годом, а через пять лет – удвоиться. Такая информация содержится в обновленном прогнозе основных характеристик бюджета региона до 2030 года. Сообщалось, что Москва долгое время не согласовывала кандидатуру нового министра финансов Свердловской области, по данным источников, критическая ситуация с госдолгом может обернуться введением внешнего управления со стороны Минфина РФ.

 

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Свердловские депутаты одобрили губернаторскую кандидатуру министра финансов области

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Теги: Александр Старков, Людмила Бабушкина. минфин, Заксобрание, Свердловская область



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