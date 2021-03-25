Эффективность вакцины от AstraZeneca на испытаниях в США снижена с 79% до 76%

Шведско-британская фармкомпания AstraZeneca сообщила о более низком уровне эффективности своей вакцины от COVID-19 на испытаниях в США, чем было объявлено ранее.

Эффективность вакцины при клинических испытаниях в США составила не 79%, как ранее сообщала компания, а 76%. В компании отметили, что такое снижение объясняется неполными результатами, которые были готовы к 17 февраля, передает Bloomberg.

Издание отмечает, что новые данные создают дополнительную неопределенность для вакцины, которая уже столкнулась с сокращением поддержки в Европе после нескольких месяцев неразбирихи с побочными эффектами и эффективностью.

"Разница между 79% и 76% - это уровень статистической погрешности. Но для уровня доверия общества это важно, исследования должны быть полностью прозрачными и точными", - отметила Паула Кэннон, профессор молекулярной микробиологии и иммунологии Медицинской школы Кека при Университете Южной Калифорнии.

Выводы об эффективности были получены при испытаниях среди 32 449 добровольцев, некоторые из которых получали плацебо (компания не разглашает, сколько человек получили плацебо). В итоге было зарегистрировано 190 случаев с проявлением симптомов коронавируса после вакцинации, в том числе 49 случаев, которые не были учтены в первоначальном докладе об эффективности.