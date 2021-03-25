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Общество Свердловская область
рубли, деньги (2015) | Фото: gazetafinansowa.net

Свердловчанин взыскал с Минфина 50 тысяч за уголовное преследование

Министерство Финансов РФ выплатит жителю поселка Ачит 50 тыс. руб. компенсации морального вреда за уголовное преследование. Решение вынес Свердловский областной суд, который привлек к делу областную прокуратуру в качестве третьего лица.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, в отношении Анатолия уголовное дело о мошенничестве было возбуждено еще в 2017 г. Более года в ходе расследования правоохранительные органы опрашивали односельчан и родственников обвиняемого, сообщая о статье, по которой он проходил. Более того, информация об обвинении в мошенничестве была донесена и до работодателя Анатолия, что вызвало недоверие к сотруднику. Помимо этого, мужчине была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, которая ограничивала его конституционные права и свободы.

Только в декабре 2018 г. уголовное дело в отношении Анатолия было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, а за ним признано и право на реабилитацию.

"В результате уголовного преследования Анатолий О. испытывал эмоциональное переживание и физические страдания, обращался за медицинской помощью. Мужчина обратился в Красноуфинский районный суд постоянное судебное присутствие р.п. Ачит Ачитского района с иском к Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ, требуя взыскать компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Суд удовлетворил исковые требования истца в полном объеме", - заявили в пресс-службе.

Несмотря на это, Министерство финансов РФ оспорило решение суда первой инстанции относительно размера компенсации. Свердловский областной суд решил, что взыскиваемая с ответчика сумма компенсации соответствует характеру и степени причиненных истцу нравственных и физических страданий. По этой причине, хоть решение суда первой инстанции и было отменено из-за привлечения прокуратуры, суд удовлетворил исковые требования Анатолия в полном объеме.

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Свердловчанин взыскал с Минфина 50 тысяч за уголовное преследование

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Теги: Минфин, Арчит, компенсация, уголовное преследование, суд



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