В Москве задержали боевика, участвовавшего в нападении на псковских десантников

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали в Москве члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году.

Уроженцу Чечни Герману Арбинину будет предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих, пишет Regnum.

Напомним, 29 февраля 2000 года банда боевиков напала на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в Чечне. Бой шел до утра 1 марта - погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения. Потери боевиков составили около 700 человек.

Ранее следствием была установлена причастность к преступлению 26 лиц. Из них 14 осуждены.