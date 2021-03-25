25 Марта 2021
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Общество За рубежом
(2004) |

В Израиле почти 40% умерших от коронавируса были полностью вакцинированы

В Израиле 38% умерших от коронавируса в первой декаде марта были полностью вакцинированы от него, они подхватили инфекцию минимум через неделю после второй дозы вакцины. Об этом пишут "Новости Израиля" со ссылкой на материал The Jerusalem Post.
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В нем приводятся цифры, которые призваны убедить в высокой эффективности вакцины. Но это если не вникнуть поглубже.

На момент написания статьи в стране были полностью вакцинированы 3,4 млн человек. Из них 4,7 тыс. заразились минимум через неделю после второй дозы. Госпитализировано было 429 человек, умерли 99. Это ничтожный процент - 0,003%. И именно на это делается упор.

Однако анализ не может быть полным без сравнения смертности вакцинированных со смертностью невакцинированных. А всего с 26 февраля по 8 марта в Израиле, согласно данным Минздрава, было 195 смертей от коронавируса, в том числе 76 среди полностью вакцинированных. Таким образом, 38% смертей от коронавируса - это умершие после полной вакцинации от него. Но это власти не сообщают.

"Новости Израиля" подчеркивают, что данные по вакцинированным специально подают только с сравнении с общим числом умерших/(тяжело) больных или за период вакцинации, а это почти три месяца, в то время как сравнивать допустимо только за тот период, когда начали вестись наблюдения за вакцинированными. А они показывают весьма слабый результат. Издание приходит к выводу, что вакцина не оказывает никакого волшебного защитного эффекта, коль скоро почти 40% умерших были полностью вакцинированы.

Если же оценить процент умерших среди невакцинированных, то он будет примерно такой же, как и среди привитых. Первых почти 6 млн, а умерших было 123 человека плюс смерти за тот предыдущий период, когда были официально зафиксированы первые 23 смерти среди привитых. Получится около 0,003%. То есть среди вакцинированных смертность такая же. Правда, среди невакцинированных почти половина - это дети, смертность которых гораздо ниже, чем у взрослых. Но их тоже зачем-то собираются прививать, поэтому исключать их неправомерно. В итоге смертность среди привитых и непривитых практически одинаковая. Это значит, что прививки не приводят к существенному снижению смертности, что ставит под сомнение вообще всю кампанию вакцинации.

Ранее мы писали о том, что после начала вакцинации в Израиле резко выросла смертность, в том числе среди самых пожилых, которые были вакцинированы почти полностью и прежде остальных.

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В Израиле почти 40% умерших от коронавируса были полностью вакцинированы

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Теги: коронавирус, смертность, Израиль



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