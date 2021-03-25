Администрация Перми и пермская телебашня погасят огни в "Час Земли"

27 марта в рамках международной экологической акции "Час Земли" подсветка будет выключена на здании администрации Перми и на телебашне Российской телевизионной и радиовещательной сети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Власти Перми призывают пермяков принять участие в акции, отключив на час подсветку зданий, свет и электроприборы в квартирах. Подсветка здания администрации Перми также будет выключена в это время. На телебашне погасят архитектурно-художественную подсветку с 20.30 до 21.30.

"Суть акции, которая носит добровольный характер, не в том, чтобы сэкономить электричество. "Час Земли" – символ бережного отношения к природе, благодаря которому каждый год все больше людей узнают о проблеме истощения ресурсов. Из года в год это мероприятие позволяет привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к окружающей среде. На сегодняшний день это самая массовая акция на планете, в которой принимают участие более 2 миллиардов человек по всему миру. В России акция проводится с 2009 года", - прокомментировали в мэрии.