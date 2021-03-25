В Челябинске прокуратура через суд остановила строительство высотки

В Челябинске суд признал недействительным разрешение на строительство 25-этажного жилого дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Речь идет о строительстве дома по улице Братьев Кашириных в Калининском районе города.

Прокуратура установила, что разрешение на строительство было выдано администрацией Челябинска неправомерно, с грубыми нарушениями требований закона.

В частности, в проектной документации не были учтены нормы пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.

"Не предусматривалось необходимое количество пожарных подъездов, а проектируемые проезды по ширине не отвечали нормативам. Отсутствовали площадки для отдыха, сбора коммунальных отходов, парковки транспортных средств", - рассказали в ведомстве.