25 Марта 2021
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Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

ФСИН заявила об удовлетворительном состоянии Навального в колонии

Состояние здоровья Алексея Навального, находящегося в покровском ИК-2 во Владимирской области, удовлетворительное, сообщили в УФСИН по региону.

Там добавили, что об этом свидетельствуют результаты обследования, проведенные 24 марта, пишет РИА Новости.

Ранее координатор региональных штабов Навального Леонид Волков написал в своем Telegram-канале о "резком ухудшении" самочувствия Навального. Его якобы мучают "сильные боли в спине" и он "не может наступать на ногу".

Ранее Навальный сообщил, что содержится в "секторе усиленного контроля А" в исправительной колонии №2 в Покрове. Пока он не видел "никакого насилия и даже намека на него". Колонию он охарактеризовал, как "наш дружелюбный концлагерь".

В феврале суд изменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" на реальный, в заключении он проведет около двух с половиной лет – ему зачли домашний арест и пребывание в СИЗО.

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ФСИН заявила об удовлетворительном состоянии Навального в колонии

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Теги: алексей навальный, фсин, колония



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