25 Марта 2021
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Алексей Орлов (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

Орлов объявил общегородской День чистоты в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил о проведении 24 апреля общегородского Дня чистоты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, также запланирован и месячник чистоты: он пройдет с 29 марта по 30 апреля 2021 года. В этот весенний период в Екатеринбурге пройдет санитарная уборка улиц, скверов, парков и лесопарков, а также дворов и других объектов внешнего благоустройства.

Генеральная уборка состоится на территориях медучреждений, школ, учреждений сферы культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения и промышленных предприятий. В рамках месячника чистоты районные ДЭУ продолжат очистку улиц и тротуаров от мусора, льда и снега с вывозом на специальные полигоны.

Уборка дороги, чистка снега(2020)|Фото: Накануне.RU

Уже с 5 апреля службы благоустройства приступят к ремонту, покраске и установке урн, ограждений и малых архитектурных форм. Владельцы и арендаторы отремонтируют, покрасят и помоют киоски и остановочные комплексы. Запланированы также мойка и ремонт светофоров, дорожных знаков, восстановление искусственных дорожных неровностей.

Экологи и волонтеры очистят от мусора берега городского пруда, Нижне-Исетского водохранилища и других водных объектов, находящихся в черте Екатеринбурга. А застройщики получили распоряжение смывать грязь и остатки грунта с выезжающей со стройплощадок техники.

Как сообщало Накануне.RU, в этом году свердловские синоптики предсказали теплую весну.

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Орлов объявил общегородской День чистоты в Екатеринбурге

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Теги: Орлов, День чистоты, мэр, Екатеринбург



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