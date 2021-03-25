"Концерт длиною в месяц": На Ural Music Night заявилось рекордное количество музыкантов

Оргкомитет Ural Music Night подвел итоги, объявив о рекордном количестве заявок от музыкантов на участие в фестивале. Так, по сравнению с показателями прошлого года в 1,3 тыс. заявок, в этом году на уральских сценах собирается выступить 2 тыс. 268 артистов и музыкальных коллективов или 7 тыс. 364 человек.

"Если бы все музыканты выступили подряд на одной сцене, хотя бы по 20 минут, концерт продлился бы больше месяца! Артисты готовы приехать выступать из далеких уголков планеты и с разных концов нашей страны! Такое количество заинтересованных музыкантов – лучшее доказательство того, что мы делаем самый великий фестиваль на свете", – рассказал директор фестиваля Евгений Горенбург.

Напомним, что в 2019 г. оргкомитет получил анкеты из 87 городов от 900 артистов, в 2020 г. из 162 городов, а в текущем – из 238. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фестиваля, помимо России заявки на участие в фестивале пришли еще из 20 стран: Армения, Беларусь, Великобритания, Германия, Грузия, "Донецкая народная республика", Израиль, Индонезия, Казахстан, Латвия, Литва, Молдавия, Нидерланды, Польша, Пуэрто-Рико, Словения, Турция, Узбекистан и Украина.

Каждую из заявок будет рассматривать минимум 3 из 100 экспертов, представляющих музыкальную индустрии как Екатеринбурга, так и всей страны. Среди них организаторы фестивалей, журналисты, лейблы, промоутеры, продюсеры, представители концертных площадок "Яндекс.Музыки", Music Development Russia, Sony Music Entertainment Russia, JBC Promotion, Universal Music и многие другие. Жюри оценит качество музыкального материала, эмоциональный отклик и опыт концертной деятельности и участия в музыкальных фестивалях.

Окончательный список артистов будет объявлен 19-20 апреля. По словам организаторов, на сотне площадок, среди которых кафе, клубы, рестораны, бары, театры, музеи и аллеи, сцены на крышах и на воде, должно выступить около 400-500 музыкантов и музыкальных коллективов. Помимо этого до 29 марта продолжается прием заявок от волонтеров для участия в "Уральской Ночи Музыки".