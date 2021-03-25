На Южном Урале за сутки выявлено 135 случаев COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 135 случаев COVID-19, девять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 55 тыс. 845 человек.

В настоящий момент в регионе 4 тыс. 87 заболевших. За сутки выписаны 187 человека, всего в регионе выздоровели 49 тыс. 421 пациент.

За прошедшие сутки умерло девять человек, из них семь от коронавируса. Еще у двух человек COVID-19 был сопутствующим заболеванием.