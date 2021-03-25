Генпрокуратура описала портреты типичных российских преступников

Генеральная прокуратура представила социальный портрет преступности в России за 2020 год. Данные опубликованы на портале правовой статистики ГП.

Среднестатистический преступник в России – это мужчина. Мужчины совершают преступления чаще при дифференциации почти по любому признаку: по возрасту, образованию, гражданству и роду деятельности. Женщин-преступниц больше только среди служащих и чиновников.

Почти половина мужчин-преступников (47%) имеют лишь начальное или основное общее образование (9 классов). Еще четверть имеет среднее специальное образование, у каждого пятого преступника-мужчины высшее образование. 80% преступников имеют российское гражданство, остальные – иностранцы или лица без гражданства. 51% преступников находятся в возрасте 30-49 лет – это самая многочисленная группа. Еще почти 40% преступников приходится на возрастную группу 18-29 лет. Преступников в возрасте 50+ всего 8,3%. Наконец, более 64% преступников-мужчин относятся к группе людей без постоянных источников доходов. На втором месте (17%) наемные рабочие, еще 14% приходится на служащих.

Среди дам ситуация отличается, но не кардинально. Так, в этой гендерной группе преступниц с минимальным образованием меньше (39%), а вот с высшим образованием – больше (29%). Еще четверть имеет среднее специальное образование. Также среди преступниц больше россиянок (88%). Что касается возраста, то среди женщин значительно больше преступниц в возрасте 50+ (14%), а вот на группу 18-29 лет приходится только 31%.