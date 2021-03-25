Тулеев назвал поджог возможной причиной пожара в "Зимней вишне"

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил, что причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня" вполне мог быть поджог. Об этом экс-глава региона написал в Instagram в третью годовщину трагедии.

"По поводу "Зимней вишни" меня до сих пор терзают сомнения. Почему пламя моментально охватило все здание?! Почему температура возгорания оказалась настолько высокой – 700 градусов? Мое личное мнение – это было похоже на поджог", - написал Тулеев.

По его словам, само здание торгового центра было "словно специально выстроенная ловушка". "Почему кинозалы, игровые залы оказались на верхнем этаже? Почему все двери оказались заперты наглухо, в том числе и дверь кинозала, где находились дети?", - недоумевает экс-губернатор.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. В СКР заявили, что на системе пожаротушения торгово-развлекательного центра руководство сэкономило 7 млн рублей, хотя знало о ее неисправности.

16 мая 2019 года в Кемерове начался судебный процесс по громкому делу. Фигурантов дела обвинили в создании ОПГ. Задачей ОПГ было создание видимости соблюдения требований пожарной безопасности в здании ТРЦ. Об этом объявил представитель прокуратуры в ходе заседания суда.

17 октября 2019 года суд в Кемерово освободил четверых фигурантов дела из СИЗО. В декабре суд в Кемерове обязал собственников ТЦ "Зимняя вишня" выплатить 118 млн рублей родственникам погибших при пожаре. Без суда АО "Кемеровский кондитерский комбинат" выплачивать данную компенсацию не захотел.

В марте 2019 года совладелец "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский был задержан в Польше и экстрадирован в Россию. Выяснилось, что он ведет строительный бизнес в Испании.

Вишневский обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в особо крупном размере организованной преступной группе во главе с должностным лицом. Вину он не признал.