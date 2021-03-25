25 Марта 2021
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охотник убийство (2017) | Фото: В.Н. Горелых

"Ничего такого не было": в свердловском департаменте опровергли браконьерство чиновников

В департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области назвали фейком сообщения о задержании чиновников на незаконной охоте.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что в Ивдельском районе по подозрению в браконьерстве задерживали человека, который, как утверждалось, являлся братом губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. По данным СМИ, он был не один, а с некими высокопоставленными чиновниками и силовиками.

Как рассказал директор департамента на сегодняшней пресс-конференции, это фейковое сообщение.

Александр Кузнецов(2021)|Фото: ТАСС

"Никто не задерживал граждан с такой фамилией на какой-то незаконной браконьерской охоте. Ничего такого не было, эта информация подтверждения не имеет. Не задерживались, не привлекались, никаких обвинений не предъявлялось. Указанные лица не фигурируют у нас в нарушениях правил охоты", - заявил Александр Кузнецов, отвечая на вопрос Накануне.RU об итогах проверки по данному факту.

В этом году сезон весенней охоты в южных районах Свердловской области пройдет с 25 апреля по 4 мая, а в северных районах - с 5 по 14 мая. В эти периоды будет разрешена охота на водоплавающую и боровую дичь: гусей, уток, глухарей, рябчиков.

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"Ничего такого не было": в свердловском департаменте опровергли браконьерство чиновников

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Теги: браконьеры, чиновник, Кузнецов, департамент



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