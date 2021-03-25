Секретарь СНБО Украины призвал запретить слово "Донбасс"

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что название Донбасс - это нарратив, навязанный Россией. И его вообще нельзя использовать.

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Год назад Данилов уже говорил, что ему не нравится слово "Донбасс" из-за его якобы идеологизированности. Сейчас он снова вернулся к тому же самому. Он отметил, что слова "Донбасс" нет ни в одном украинском нормативно-правовом документе.

"Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией - "народ Донбасса", "выбор Донбасса"... Никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить", - сказал чиновник.

При этом он не упомянул, что в украинских документах точно так же не существует Буковины, Закарпатья, Прикарпатья, Подолья, Кривбасса, Слобожанщины, Волыни, Галиции (укр. Галичины). И, по логике Данилова, их тоже нужно запретить использовать. Хотя в каждой стране существуют исторически сложившиеся регионы параллельно с административно-территориальным делением. И их никто не запрещает. На это указал депутат Рады Максим Бужанский и многие другие критики.

"Скромно поинтересуюсь, а Галичина и Слобожанщина существуют? Или тоже навязали?" - написал он.

"Запомните, никакого Данилова не существует. А его постоянные брифинги и дефиниции - навязывание нам чувства собственной умственной отсталости", - сыронизировал телеведущий Максим Назаров.

А волонтер Энрике Менендес нашел, что слово "Донбасс" на сайте кабмина Украины упомянуто 2 тыс. 533 раза. При этом 112 упоминаний – это нормативно-правовые акты. На сайте Рады зарегистрировано 8 законопроектов, где присутствует слово "Донбасс". Поэтому Данилов лжет. И ему нужно заняться поиском врагов Украины - продвигателей российского нарратива среди всех ветвей власти, а начать с Владимира Зеленского, который постоянно говорит о Донбассе.

Более серьезно изложил свои мысли политолог Андрей Ермолаев. Он уверен, что это не просто мысли Данилова, а сознательно озвученная позиция Киева по Донбассу. И население ДНР и ЛНР еще раз почувствовало истинное отношение к ним киевской власти.