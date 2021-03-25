25 Марта 2021
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Парад, 9 мая, Екатеринбург, Бессмертный полк (2015) | Фото: Накануне.RU

Парад Победы и "Бессмертный полк" могут пройти в этом году в очном формате

Московские власти могут снять ограничения на проведение массовых мероприятий к началу мая, объявят об этом, предположительно, в 20-х числах апреля, передает РБК со ссылкой на источники. Если все так и произойдет, то и парад Победы, и шествие "Бессмертного полка" можно будет провести в очном формате. Примечательно, что ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже анонсировал очный режим парада на Красной площади 9 мая, хотя в мэрии столицы говорят, что будут ориентироваться на эпидемиологическую обстановку.

Данные по заболеваемости по Москве говорят о том, что после резкого спада в середине января – начале февраля ситуация стабилизировалась и пока дальнейшей тенденции к снижению количества выявляемых ежедневно случаев нет, а средняя смертность от COVID-19 даже подросла относительно конца февраля.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса парад Победы был перенесен с 9 мая на 24 июня – в этот день состоялся исторический парад Победы в 1945 году.

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Парад Победы и "Бессмертный полк" могут пройти в этом году в очном формате

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Теги: парад победы, бессмертный полк, 9 мая



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