25 Марта 2021
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Происшествия Челябинская область
авиакомпания s7 самолет (2009) | Фото: Накануне.ru

В аэропорту Челябинска задержали рейс в Москву из-за утечки топлива

В аэропорту Челябинска задерживается вылет рейса в Москву. У воздушного судна была обнаружена течь топлива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет должен был вылететь в 7.05. Однако после буксировки и запуска левого двигателя воздушного судна авиакомпании S7 была обнаружена течь топлива.

В результате инцидента никто не пострадал. На борту было 170 пассажиров. Сейчас они находятся в зоне регистрации аэропорта.

"Челябинской транспортной прокуратурой совместно с Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности полётов", - говорится в сообщении.

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В аэропорту Челябинска задержали рейс в Москву из-за утечки топлива

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Теги: рейс, самолет, аэропорт, борт, топливо,



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