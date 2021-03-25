В аэропорту Челябинска задержали рейс в Москву из-за утечки топлива

В аэропорту Челябинска задерживается вылет рейса в Москву. У воздушного судна была обнаружена течь топлива, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Самолет должен был вылететь в 7.05. Однако после буксировки и запуска левого двигателя воздушного судна авиакомпании S7 была обнаружена течь топлива.

В результате инцидента никто не пострадал. На борту было 170 пассажиров. Сейчас они находятся в зоне регистрации аэропорта.

"Челябинской транспортной прокуратурой совместно с Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности полётов", - говорится в сообщении.