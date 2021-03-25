Шпигель заявил, что умрет в СИЗО: "Вы что, хотите получить второго Магнитского?"

Основатель фармацевтической группы "Биотэк" Борис Шпигель, арестованный по делу экс-губернатора Пензенской области, сообщил о причинах своего уголовного преследования.

Бизнесмен заявил РБК, что оно спровоцировано политическими мотивами, а также конкурентами. Он отметил, что многим не нравились его успехи в бизнесе, а некоторые даже просили его "поделиться".

Предприниматель также добавил, что год назад оперативник ФСБ якобы предложил ему передать контрольный пакет акций своего бизнеса. По словам Шпигеля, он отказался от "крыши".

Шпигель считает, что именно он является основным фигурантом дела, а не пензенский губернатор.

Кроме того, предприниматель опасается, что умрет в следственном изоляторе из-за состояния здоровья. Regnum сообщает, что ранее бывшему сенатору понадобилась медицинская помощь, скорую вызвали в изолятор временного содержания.

Шпигель сообщил, что у него из-за сильные боли в сердце и низкое давление, ему крайне трудно самостоятельно передвигаться.

"Я не жилец, это точно. Вчера на суде я сказал: "Вы что, хотите получить второго [Сергея] Магнитского? Вы его получите!" Я просто здесь умру", — заявил фигурант дела.

Напомним, 23 марта Шпигель был арестован по делу о даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Решение принял Басманный суд Москвы. Шпигель останется под арестом до 20 мая.

По данным источника в правоохранительных органах, бывшего сенатора отправят в СИЗО "Матросская тишина". В СИЗО уже находятся глава региона Иван Белозерцев, сотрудники представительства области в Москве Федор Федотов и Геннадий Марков и супруга губернатора Евгения Шпигель.

Напомним, по данным следствия, в январе-сентябре прошлого года Белозерцев получил через посредников от главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятку в 31 млн руб. В ответ губернатор должен был отдать группе компаний "Биотэк" предпочтение при заключении государственных контрактов.