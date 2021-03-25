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Политика Свердловская область
Геннадий Бухтин (2015) | Фото: admhmao.ru

Первый вице-губернатор ХМАО награжден знаком "Почетного гражданина" посмертно

Депутаты думы ХМАО-Югры единогласно проголосовали за присвоение звания "Почетный гражданин Югры" ныне покойному первому вице-губернатору округа Геннадию Бухтину.

"За выдающиеся заслуги в развитии экономики, обеспечении благополучия и процветания, повышении роли и авторитета ХМАО в РФ и на международном уровне присвоить Геннадию Бухтину почетное звание "Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа" (посмертно)", – говорится в документе.

Напомним, что Геннадий Бухтин скончался утром 9 января на 61-м году жизни. 4 декабря замгубернатора доставили из Салехарда в частную клинику Москвы с выявленной коронавирусной инфекцией.

Вскоре после этого было принято решение хоронить Бухтина в Москве, а объявляя о его смерти, глава автономии Наталья Комарова не смогла сдержать слез. Полномочия умершего первого замгубернатора Югры перераспределены между первыми заместителями губернатора и заместителями губернатора после смерти Геннадия Бухтина.

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Первый вице-губернатор ХМАО награжден знаком "Почетного гражданина" посмертно

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Теги: почетный гражданин Югры, Геннадий Бухтин, дума



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