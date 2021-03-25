"Как только ты рожаешь, тебя сразу начинают контролировать": Толстого поправили насчет многодетных семей

Ведущая Александра Машкова-Благих прокомментировала выступление зампредседателя Госдумы Петра Толстого о многодетных семьях. Она считает, что финансовые проблемы многодетных семей идут на втором месте. А главная - это надзирательство органов опеки, которые "кошмарят" семьи.

Как сообщало Накануне.RU, Толстой подчеркнул, что в России многодетная семья практически всегда бедная. И люди боятся рожать детей, потому что этот шаг может поставить семью на грань выживания. Он предложил ввести несколько существенных льгот на федеральном уровне.

Машкова-Благих отметила, что Толстой прав, но только отчасти.

"Как только ты рожаешь ребенка, к тебе приходит толпа "специалистов", которые начинают командовать, как тебе воспитывать и содержать твоих детей. И жестоко припоминают тебе доходы и возможности. Бедность уже страшна не фактом голода, а приходом мутных тетенек! Именно в наших российских методичках многодетная семья прописана в "группе риска". И это вписал не Байден, а вполне себе российские государевы люди", - написала она на своей странице.

До сих пор в России нет законодательно закрепленной презумпция добросовестности родителей. И чиновники беспардонно вмешиваются в любую семью, не неся вообще никакой ответственности, добавила она. А в обществе существует презрение к многодетным родителям, которые "наплодили нищеты", "нарожали нищебродов" и т.п.

При этом Машкова-Благих считает выступление Толстого хорошим знаком.

Интересно также, что Толстой раскритиковал продажу за границу детей, рожденных суррогатными матерями. Мы подробно писали об этой проблеме. Законопроект об ограничении суррогатного материнства обещали внести в Госдуму в марте. По данным политолога Сергея Михеева, Минздрав "уперся рогом" и сопротивляется этому. Михеев уверен, что это неспроста и он находится "в доле". К слову, Толстой также говорил, что будет ожесточенное противодействие, так как ежегодный оборот "суррогатного" бизнеса составляет миллиарды евро.