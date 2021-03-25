"Как только ты рожаешь, тебя сразу начинают контролировать": Толстого поправили насчет многодетных семей

25 Марта 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Госдума приняла закон "об обнулении"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Петр Толстой (2017) | Фото: Накануне.RU

"Как только ты рожаешь, тебя сразу начинают контролировать": Толстого поправили насчет многодетных семей

Ведущая Александра Машкова-Благих прокомментировала выступление зампредседателя Госдумы Петра Толстого о многодетных семьях. Она считает, что финансовые проблемы многодетных семей идут на втором месте. А главная - это надзирательство органов опеки, которые "кошмарят" семьи.

Читайте также:

Как сообщало Накануне.RU, Толстой подчеркнул, что в России многодетная семья практически всегда бедная. И люди боятся рожать детей, потому что этот шаг может поставить семью на грань выживания. Он предложил ввести несколько существенных льгот на федеральном уровне.

Машкова-Благих отметила, что Толстой прав, но только отчасти.

"Как только ты рожаешь ребенка, к тебе приходит толпа "специалистов", которые начинают командовать, как тебе воспитывать и содержать твоих детей. И жестоко припоминают тебе доходы и возможности. Бедность уже страшна не фактом голода, а приходом мутных тетенек! Именно в наших российских методичках многодетная семья прописана в "группе риска". И это вписал не Байден, а вполне себе российские государевы люди", - написала она на своей странице.

До сих пор в России нет законодательно закрепленной презумпция добросовестности родителей. И чиновники беспардонно вмешиваются в любую семью, не неся вообще никакой ответственности, добавила она. А в обществе существует презрение к многодетным родителям, которые "наплодили нищеты", "нарожали нищебродов" и т.п.

При этом Машкова-Благих считает выступление Толстого хорошим знаком.

Интересно также, что Толстой раскритиковал продажу за границу детей, рожденных суррогатными матерями. Мы подробно писали об этой проблеме. Законопроект об ограничении суррогатного материнства обещали внести в Госдуму в марте. По данным политолога Сергея Михеева, Минздрав "уперся рогом" и сопротивляется этому. Михеев уверен, что это неспроста и он находится "в доле". К слову, Толстой также говорил, что будет ожесточенное противодействие, так как ежегодный оборот "суррогатного" бизнеса составляет миллиарды евро.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Как только ты рожаешь, тебя сразу начинают контролировать": Толстого поправили насчет многодетных семей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: многодетные семьи, петр толстой, семья



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети