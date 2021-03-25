Адвокаты Сергия заявили о новых проверках в Среднеуральском монастыре

Адвокаты отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) заявили о новых проверках на территории Среднеуральского женского монастыря.

Как сообщает Telegram-канал "Защита отца Сергия", сегодня в монастырь прибыли представители УФМС, прокуратуры, министерства образования и департамента природных ресурсов. Уточняется, что мероприятия проводятся при поддержке силовых структур.

"Ограничения для проведения проверок со стороны представителей монастыря отсутствуют", - заявили адвокаты.

Напомним, это уже не первые проверочные мероприятия, которые проводятся в монастыре после ареста Сергия. Недавно оттуда вывезли 11 монахинь для составления протоколов о нарушении миграционного режима.

В Екатеринбургской епархии утверждают, что все богослужения в Среднеуральском монастыре "являются беззаконием".