Прокуратура проверит обстоятельства гибели лесоруба в Таборинском районе

Прокуратура Таборинского района организовала проверку по факту гибели лесоруба, которого во время работ придавило деревом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в рамках надзорных мероприятий сотрудники ведомства дадут правовую оценку организации техники безопасности индивидуальным предпринимателем при производстве лесозаготовительных работ. Более того, будут истребованы локальные акты в сфере техники безопасности, а также опрошены работники и должностные лица.

Напомним, 23 марта на территории лесосеки в Таборинском лесничестве лесоруб во время валки леса не убедился в отсутствии посторонних людей в опасной зоне и спилил дерево, которое упало на мужчину. В результате пострадавший погиб на месте. В отношении лесоруба заведено уголовное дело.

Следователи провели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз. Ход и результаты надзорных мероприятий находятся на контроле прокуратуры района. Расследование уголовного дела, возбужденного следственными органами, также находится на контроле прокуратуры.