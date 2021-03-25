Совет безопасности Японии собрался на заседание из-за запуска ракет КНДР

Северная Корея 25 марта осуществила запуск двух баллистических ракет, заявил японский премьер-министр Ёсихидэ Суга.

По его словам, два снаряда упали за пределами экономической зоны Японии. Пуски представляют угрозу безопасности региона и страны, а также нарушают резолюции Совета безопасности ООН, подчеркнул Суга.

Правительство Японии созвало экстренное заседание национального Совета безопасности.

По данным агентства Kyodo, ракеты, запущенные с территории КНДР, могли пролететь до 430 километров.

В Южной Корее также было созвано экстренное заседание Совета национальной безопасности после того, как стало известно о ракетных пусках КНДР, передает Regnum.

Ранее Вашингтон заявил, что считает новые пуски ракет малой дальности со стороны КНДР "нормальной военной деятельностью".

При этом представитель американской администрации высокого ранга сообщил, что "военная активность" воспринимается "серьезно". Отмечается, что на предстоящей неделе состоится встреча высокого уровня с Японией и Южной Кореей.