25 Марта 2021
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Большое Савино, международный аэропорт Пермь (2017) | Фото: aviaperm.ru

В Перми аэропорт оштрафовали за загрязнение реки

Международный аэропорт "Пермь" оштрафовали за загрязнение реки Нижняя Мулянка, которая является притоком Воткинского водохранилища на реке Кама, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пермской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, в нарушение законодательства, предприятие незаконно сбрасывало сточные воды в реку.

"Кроме этого, аэропорт при осуществлении водопользования в целях сброса сточных вод в водный объект не имело соответствующего решения органа государственной власти о предоставлении водного объекта в пользование", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Гендиректору было внесено представление, по результатам рассмотрения которого предприятие воздушного транспорта направило документы для получения необходимого разрешительного документа. За допущенные нарушения виновное должностное лицо аэропорта привлечено к дисциплинарной ответственности.

По постановлениям прокуратуры Западно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора аэропорт "Пермь" и технический директор привлечены к административной ответственности по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий). Назначены штрафы в общей сумме 60 тыс рублей.

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В Перми аэропорт оштрафовали за загрязнение реки

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Теги: аэропорт, Мулянка, сброс сточных вод



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