"Кто из нас двоих маньяк?!" Слепаков написал стихи про Собчак и Мохова
Продюсер, сценарист и комик Семен Слепаков опубликовал в Instagram стих "Маньяк и Собчак", посвященный, как следует из названия, скандальному интервью телеведущей Первого канала Ксении Собчак с Виктором Моховым, скопинским маньяком, много лет подряд державшим в рабстве двух девочек, насиловавшим и пытавшим своих жертв.
Сюжет стиха описывает авторскую версию событий, при которых Собчак взяла интервью. Сначала маньяк отбивается от назойливой журналистки, мотивируя это приготовлением к расправе над новой жертвой. В итоге маньяк грозит кинуть в подвал саму Собчак.
"А Собчак ему в ответ –
Погреб подойдет вполне,
Для меня препятствий нет -
В топ-ютьюба нужно мне!
Даже можете мою
Грудь потрогать или зад,
Только дайте интервью,
Только с ним вернусь назад!
Тут маньяк махнул рукой,
И устав, сказал Собчак:
У меня вопрос такой -
Кто из нас двоих маньяк?!
Сел и все ей рассказал
Не скрывая черных дел,
Только трогать Ксюшин зад
Он не стал - не захотел.
Жутко выдохся, устал,
И когда ушла Собчак, -
Я б такую красть не стал, -
Думал скопинский маньяк".
В комментариях пользователи соглашаются, что юмор – черный, но не чернее самого интервью Собчак с Моховым. "Было бы смешно, если бы не было так жутко!" – пишет комментатор с ником mtv.toma.
В январе Слепаков написал стихи, посвященные несанкционированным акциям в поддержку Навального. В них он выставил организаторов не в лучшем свете, припомнил им участие в акциях несовершеннолетних. На критику со стороны сторонников Навального отвечал, что это его позиция и ему все равно, что она совпадает с мнением властей.