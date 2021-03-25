"Кто из нас двоих маньяк?!" Слепаков написал стихи про Собчак и Мохова

Продюсер, сценарист и комик Семен Слепаков опубликовал в Instagram стих "Маньяк и Собчак", посвященный, как следует из названия, скандальному интервью телеведущей Первого канала Ксении Собчак с Виктором Моховым, скопинским маньяком, много лет подряд державшим в рабстве двух девочек, насиловавшим и пытавшим своих жертв.

Сюжет стиха описывает авторскую версию событий, при которых Собчак взяла интервью. Сначала маньяк отбивается от назойливой журналистки, мотивируя это приготовлением к расправе над новой жертвой. В итоге маньяк грозит кинуть в подвал саму Собчак.

"А Собчак ему в ответ –

Погреб подойдет вполне,

Для меня препятствий нет -

В топ-ютьюба нужно мне!

Даже можете мою

Грудь потрогать или зад,

Только дайте интервью,

Только с ним вернусь назад!

Тут маньяк махнул рукой,

И устав, сказал Собчак:

У меня вопрос такой -

Кто из нас двоих маньяк?!

Сел и все ей рассказал

Не скрывая черных дел,

Только трогать Ксюшин зад

Он не стал - не захотел.

Жутко выдохся, устал,

И когда ушла Собчак, -

Я б такую красть не стал, -

Думал скопинский маньяк".

В комментариях пользователи соглашаются, что юмор – черный, но не чернее самого интервью Собчак с Моховым. "Было бы смешно, если бы не было так жутко!" – пишет комментатор с ником mtv.toma.

В январе Слепаков написал стихи, посвященные несанкционированным акциям в поддержку Навального. В них он выставил организаторов не в лучшем свете, припомнил им участие в акциях несовершеннолетних. На критику со стороны сторонников Навального отвечал, что это его позиция и ему все равно, что она совпадает с мнением властей.