Более 45 млн рублей сэкономило "Уралвагонзаводу" внедрение разработок реаицонализаторов

Уралвагонзавод (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) в 2020 году внедрил в производство 234 рационализаторских предложения, передает корреспондент Накануне.RU.

Это дало ощутимый экономический эффект, более 45 миллионов рублей. По итогу прирост экономического эффекта составил 32% по отношению к показателям прошлого года. В 2019 и 2018 годах рационализаторы сэкономили предприятию 31 и 21,7 миллионов рублей соответственно.

В пресс-службе УВЗ отмечают, что результат достигнут, несмотря на снижение числа участников и количества предложений в связи с пандемией коронавируса. В 2020 году в рационализаторской работе приняли участие 256 работников из 53 подразделений Уралвагонзавода. Более 19 миллионов рублей сэкономил для завода авторский коллектив сборочного цеха. Танкостроители предложили проект по производству оснастки для специзделий силами завода взамен дорогостоящих покупных изделий. Рацпредложение внедренное на теплоэлектроцентрали позволило сохранить заводу 3,5 миллиона рублей.

"Рационализаторская деятельность - один из инструментов повышения производительности труда и конкурентоспособности нашей продукции. Поэтому Уралвагонзавод поддерживает работников предприятия в этой деятельности, - отмечает руководитель отдела бережливого производства Елена Зайцева. – Мы продолжим работу по мотивации и развитию заводчан, которые глубоко вникают в свою работу, проявляют инициативу, предлагают интересные решения".

Самое большое количество рацпредложений - 46 - внес начальник технического сектора отдела главного сварщика Иван Неймышев. Внедрение этих предложений принесло экономию более 700 тысяч рублей.

На предприятии отмечают, что помимо экономии денежных средств, внедрение рацпредложений привело также к сокращению материальных ресурсов: более 107 тонн черного металла, свыше тонны цветного металла, 2,1 тыс кВт/час электроэнергии и другие.

На УВЗ существует система поддержки рационализаторов. По результатам ежегодного смотра-конкурса за высокие результаты работы отмечены 26 работников. В помощь новичкам в каждом цехе есть организатор рационализаторской работы. Кроме того, творчество заводчан всегда может найти поддержку в бюро рационализации Уралвагонзавода, каждый год работники завода проходят обучение по этой теме.

В 2020 году программу «Основы рационализаторской деятельности» освоили 29 металлургов. На 2021 год запланированы семинары для молодых рационализаторов, для организаторов рационализаторской работы и для руководителей подразделений, конференция ко Дню изобретателя и рационализатора и многое другое.