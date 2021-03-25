В Челябинске онкоцентр выплатит пациентке 400 тысяч рублей за оставленную марлевую салфетку в легком

Суд взыскал с Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины компенсацию морального вреда в размере 400 тыс. рублей в пользу пациентки, в легком которой хирург забыл марлевую салфетку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Советского районного суда, в 2007 г. женщине сделали операцию в отделении торакальной хирургии онкоцентра. Однако в 2018 г. ей снова пришлось перенести операцию на левом легком, поскольку во время первой операции врач-хирург допустил халатность, оставив внутри оперируемого органа инородное тела – скопление тканевых нитей. Инородное тело удалили.

По мнению женщины, медицинский персонал причастен к тому, что ей пришлось пережить медицинское вмешательство во второй раз. Она обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в размере 1,5 млн руб.

В суде представитель онкоцентра возражала против удовлетворения исковых требований в полном объеме, ссылаясь на то, что операция была проведена высококвалифицированным врачом. После этого истцу был проведен ренген-контроль и никаких признаков инородного тела выявлено не было.

Однако судебная медицинская экспертиза показала, что в результате проведения первичной операции был допущен дефект. Инородным телом являлась марлевая салфетка.

Суд удовлетворил исковые требования частично и взыскал с онкоцентра 400 тыс. руб.