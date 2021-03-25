25 Марта 2021
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Подозреваемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетней в Екатеринбурге (2021) | Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в эксгибиционизме перед 13-летней девочкой

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №7 при участии коллег из городского УМВД задержали мужчину по подозрению в развратных действиях в отношении 13-летней девочки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, инцидент произошел утром 16 января. На остановке "Площадь 1905 года" школьница села на трамвай, после чего за ней увязался незнакомый мужчина. После оплаты проезда, в полупустом транспорте, подозреваемый вытащил свой половой орган, чем сильно напугал ребенка. Чтобы обмануть извращенца, девочка вышла не на своей остановке, после чего сразу позвонила родителям.

Подозреваемым оказался ранее не судимый 35-летний житель г. Березовского. По словам сотрудников полиции, мужчина может быть причастен к целой серии подобных происшествий, однако, вполне возможно, пострадавшие не сообщали об этом в полицию.

Подозреваемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетней в Екатеринбурге(2021)|Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В связи с этим полицейские устанавливают иных потерпевших от действий задержанного. Если вы обладаете информацией об аналогичных противоправных действиях задержанного, вы можете сообщить по телефонам: 8 (343)356-42-07 или 112, либо в ближайшее отделение полиции.

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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в эксгибиционизме перед 13-летней девочкой

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Теги: эксгибиционист, трамвай, Екатеринбург, девочка, несовершеннолетняя, полиция



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