С "Восточного" стартовала первая в этом году ракета "Союз"

С космодрома "Восточный»" стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb на борту.

Как сообщается на сайте Роскосмоса, старт и отделение разгонного блока "Фрегат" от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме. За четыре часа он последовательно выведет на плановые орбиты все 36 спутников.

Это первый в этом году пуск ракеты, который был произведен с космодрома "Восточный".

В феврале первый гидрометеорологический спутник "Арктика-М", запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты "Союз-2.1б", был успешно выведен на целевую орбиту.