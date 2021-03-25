25 Марта 2021
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космодром Восточный Союз (2019) | Фото:GK Launch Services/Роскосмос

С "Восточного" стартовала первая в этом году ракета "Союз"

С космодрома "Восточный»" стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с британскими спутниками связи OneWeb на борту.

Как сообщается на сайте Роскосмоса, старт и отделение разгонного блока "Фрегат" от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме. За четыре часа он последовательно выведет на плановые орбиты все 36 спутников.

Это первый в этом году пуск ракеты, который был произведен с космодрома "Восточный".

В феврале первый гидрометеорологический спутник "Арктика-М", запущенный с космодрома Байконур с помощью ракеты "Союз-2.1б", был успешно выведен на целевую орбиту.

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С "Восточного" стартовала первая в этом году ракета "Союз"

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Теги: космодром восточный, союз-2.1б



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