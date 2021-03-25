Роскомнадзор хочет собирать паспортные данные новых пользователей соцсетей

Роскомнадзор хочет получать больше персональных данных о новых пользователях соцсетей и мессенджеров, например, номер паспорта, адрес проживания, телефон. Как ни странно, это будет делаться в целях защиты персональных данных.

Ведомство подготовило приказ, согласно которому все интернет-площадки, работающие с персональными данными пользователей, должны будут получать дополнительные согласия на использование этих данных. Для этого соцсеть или любая другая платформа может использовать свою систему сбора согласий или систему Роскомнадзора. Последняя будет называться ЕИС (единая информационная система) и интегрируется с порталом госуслуг, пишет "Коммерсант". Пока Роскомнадзор готов предоставить пользователям выбор – в какой системе дать согласие. Про собственные системы соцсетей и других платформ в приказе ничего не говорится, но если пользователь выберет ЕИС, то ему придется вводить паспортные данные. Интересный момент: данные всех зарегистрированных в ЕИС могут предоставляться "иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами".

В случае, если соцсети не будут соблюдать требования, им грозит штраф до 100 тыс. руб.