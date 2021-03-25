25 Марта 2021
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Госдума приняла закон о "нечаянной коррупции"

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Политика В России
(2020) | Фото: youtube

СМИ: Володин и члены его команды сохранят свои позиции в новой Госдуме

Руководящий состав Госдумы не претерпит больших изменений в случае переизбрания входящих в него депутатов.

Как ожидается, на своих постах останутся председатель Думы, его заместители и большинство глав комитетов. В сохранении костяка совета палаты заинтересован спикер Вячеслав Володин, "получивший карт-бланш на его формирование" от главы государства, говорят источники "Коммерсанта". У спикера есть квота на "проведение" в Думу около 30 человек.

Однако близкие к руководству "Единой России" собеседники отмечают, что в решении вопроса о руководящих думских постах задействовано много игроков и окончательный расклад будет зависеть от итогов выборов и решений самих партий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал слухи о торговле мандатами депутатов парламента. В частности, существует версия, что законопроект о расширении федеральных партийных списков на выборах в Госдуму будет способствовать попаданию в палату "спонсоров, купивших кресло".

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СМИ: Володин и члены его команды сохранят свои позиции в новой Госдуме

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Теги: Госдума, депутаты, Володин, выборы



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