В Свердловской области лесоруб погиб от упавшего на него дерева

В Свердловской области заведено уголовное дело в отношении лесоруба.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, его подозревают в причинении смерти по неосторожности.

23 марта на территории лесосеки в Таборинском лесничестве лесоруб во время валки леса не убедился в отсутствии посторонних людей в опасной зоне и спилил дерево, которое упало на мужчину. В результате пострадавший погиб на месте.

Следователи провели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз.