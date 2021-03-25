25 Марта 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Берлин просит закупить "Спутник V" на общеевропейском уровне

Власти Германии призывают Еврокомиссию закупить вакцину от COVID-19 "Спутник V" российского производства на общеевропейском уровне, пишет Politico со ссылкой на представителя германской администрации.

По его словам, ЕК находится в процессе запуска этой процедуры. По данным собеседника, обсуждение процедуры закупки европейскими политиками российского препарата может произойти "в ближайшем будущем".

Как сообщалось, европейским странамне понадобится вакцина от COVID-19 "Спутник V" российского производства.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что в рамках ЕС уже одобрены четыре препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.

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Берлин просит закупить "Спутник V" на общеевропейском уровне

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Теги: Германия, вакцина, Спутник V



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