Берлин просит закупить "Спутник V" на общеевропейском уровне

Власти Германии призывают Еврокомиссию закупить вакцину от COVID-19 "Спутник V" российского производства на общеевропейском уровне, пишет Politico со ссылкой на представителя германской администрации.

По его словам, ЕК находится в процессе запуска этой процедуры. По данным собеседника, обсуждение процедуры закупки европейскими политиками российского препарата может произойти "в ближайшем будущем".

Как сообщалось, европейским странамне понадобится вакцина от COVID-19 "Спутник V" российского производства.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что в рамках ЕС уже одобрены четыре препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета.