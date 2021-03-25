Кадыров назвал "сказками" слова бывшего бойца о казнях

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что экс-сотрудник полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Сулейман Гезмахмаев, рассказавший о казнях, выдумал историю, чтобы получить убежище в Европе.

Чеченский лидер назвал его наркоманом, "о котором даже стыдно говорить". "…Сбежал сначала в Германию и, чтобы получить убежище, придумал истории о своих приключениях, но там не хватило его "показаний". Затем приехал в Питер, там он знал всех наркоманов, влез в долги, на нем и так были огромные суммы невыплаченных кредитов…", - сказал Кадыров, сообщает РИА "Новости".

На днях в Чечне прошел массовый митинг после публикаций "Новой газеты" о внесудебных казнях в республике.

15 марта "Новая газета" опубликовала вторую часть расследования о казнях в Чечне. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из "списка 27".

С публикациями о задержании и убийстве жителей Чечни издание выступает с 2017 года. Информацию проверяли правоохранительные и надзорные органы, однако подтверждения ей не было найдено.