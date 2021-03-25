Стратегия "деоккупации и реинтеграции" Крыма одобрена Зеленским

Украинский президент Владимир Зеленский утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя.

По данным пресс-службы главы государства, в документе речь идет о мерах "дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характерам. Таким образом, Киев намерен восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины.

В рамках стратегии планируется инициировать международный переговорный процесс по определению "модальностей освобождения" Крыма и восстановления там конституционного строя Украины.

Ранее украинский посол в Германии Андрей Мельник сделал скандальное заявление. Он сказал, что Германия должна помочь Украине захватить Крым, так как немцы еще не расплатились перед Украиной за "немецкий колониализм" и оккупацию Крыма в 1918 и 1941-1944 гг.