НАТО обвинило Россию в агрессивном поведении и репрессиях

НАТО выразило обеспокоенность "агрессивными" действиями Москвы.

Как сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, страны-члены НАТО будут продолжать сдерживать действия России. "Несмотря на многолетнее давление и попытки привлечения России к конструктивному диалогу, она усиливает репрессивные меры на своей территории и агрессивное поведение за ее пределами",— сказал господин Столтенберг.

Генсек обвинил российские власти в агрессивных действиях в интернете, в попытках вмешательства в выборы в других странах, распространении дезинформации. Также глава альянса отметил жесткое подавление политического инакомыслия в стране.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова рекомендовала странам-членам НАТО заняться решением внутренних проблем, пишет "Коммерсант".

Североатлантический альянс усилил свое присутствие в регионе Черного моря, а также сотрудничество с Грузией и Украиной.

Как сообщил ранее Столтенберг, в организации намерены продолжить работу в этом направлении и дальше.