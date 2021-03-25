Путин назначил руководителей прокуратур трех регионов

Российский президент Владимир Путин назначил руководителей прокуратур в трех регионах.

Как следует из указа на портале правовой информации, речь идет о Мурманской, Нижегородской областях, и Ямало-Ненецком автономном округе.

Также глава государства назначил главу прокуратуры Балтийского флота. Так, прокурором Мурманской области назначен Сергей Паволин, Нижегородской области — Андрей Травкин, Ямало-Ненецкого автономного округа — Виктор Эпп.

Военным прокурором Балтийского флота стал полковник юстиции Дмитрий Шуваркин. Исполнять свои обязанности, согласно указу, они будут в течение пяти лет.