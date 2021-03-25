В Курске под колеса автомобиля попала женщина с двумя детьми

В Курске "Лада Приора" наехала на женщину и двое ее детей.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УМВД, они переходили дорогу вне пешеходного перехода. Авария служилось вечером 24 марта на улице Дейнеки. Под колесами авто оказались женщина 1987 года рождения и две девочки 2015 и 2016 годов рождения. Отмечается, что они переходили дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавших госпитализировали. Водитель был трезв, сообщает РИА "Новости".

Напомним, днем ранее пять человек, трое из которых – дети, пострадали в массовой аварии на одном из тюменских перекрёстков.