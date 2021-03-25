25 Марта 2021
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скорая помощь (2019) | Фото:Накануне.RU

В Курске под колеса автомобиля попала женщина с двумя детьми

В Курске "Лада Приора" наехала на женщину  и двое ее детей.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УМВД, они переходили дорогу вне пешеходного перехода. Авария служилось вечером 24 марта на улице Дейнеки. Под колесами авто оказались женщина 1987 года рождения и две девочки 2015 и 2016 годов рождения. Отмечается, что они переходили дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавших госпитализировали. Водитель был трезв, сообщает РИА "Новости".

Напомним, днем ранее пять человек, трое из которых – дети, пострадали в массовой аварии на одном из тюменских перекрёстков.

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В Курске под колеса автомобиля попала женщина с двумя детьми

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Теги: Курск, ДТП, дети



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