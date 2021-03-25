25 Марта 2021
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Россиянам ограничат выдачу кредитов на законодательном уровне

Центробанк России может получить полномочия по установлению ограничения на выдачу банковских кредитов, чтобы замедлить чрезмерный рост необеспеченного потребительского кредитования в стране.

Проект закона об этом разработали глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и первый зампред этого комитета Игорь Дивинский. Если документ будет принят, то "регулятор на основании решения совета директоров вправе устанавливать для кредитных организаций и микрофинансовых организаций прямые количественные ограничения и период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения".

Инициатива не будет касаться автокредитов и ипотечных займов. Речь идет о кредитах наличными, кредитных карт и POS-кредитах.

Как ожидается, закон вступит в силу с 1 января 2022 года, пишет "Коммерсант".

Россияне стали хуже обслуживать свои кредиты в 2020 году. Клиенты же микрофинансовых организаций (МФО), имеющие кредитные карты, и вовсе берут займы на погашение ежемесячных платежей.

Интересно, что сейчас доля ежемесячных доходов, которые россияне направляют на погашение просроченных долгов, не превышает 10%, тогда как до начала эпидемии этот показатель составлял около 20%,

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Россиянам ограничат выдачу кредитов на законодательном уровне

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Теги: Центробанк, кредиты



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