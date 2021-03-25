Стало известно о самочувствии Путина после вакцинации

Президент России Владимир Путин, который сделал первый укол прививкой от COVID-19, чувствует себя хорошо, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Президент чувствует себя хорошо",— сказал он. По словам пресс-секретаря, прививка вторым компонентом препарата будет сделана президенту "в установленные сроки", сообщает "Интерфакс".

При этом Кремль не сообщает, какой именно вакциной, а также людей настораживает тот факт, что президент сделал это "непублично", в отличие от многих своих зарубежных коллег и отечественных чиновников — в этот раз обошлось без камер и фотографий.

Возможно, информация о том, что глава государства поставил прививку, для населения станет сигналом идти на прививочные пункты. В это же время вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проводится жесткий мониторинг поствакционных осложнений, которые никто не отменял.