25 Марта 2021
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Экономика В России
кредиты, проценты, банки, кредитование, процентные ставки (2016) | Фото: slavpeople.com

Средняя максимальная ставка по вкладам снизилась до 4,51%

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках по итогам второй декады марта упала до 4,51%.

Как сообщает Банк России, в первой декаде месяца этот показатель составлял 4,53%. Снижение ставок у банков продолжается шестой год подряд.

19 марта Центробанк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку. Пока это минимальный шаг в 0,25 б.п. Но, по словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, на заседании совета директоров рассматривался и более радикальный вариант с повышением сразу на 0,5 б.п. – тогда бы ставка составила 4,75%.

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Средняя максимальная ставка по вкладам снизилась до 4,51%

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Теги: вклады, банки



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