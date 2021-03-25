Средняя максимальная ставка по вкладам снизилась до 4,51%

Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших российских банках по итогам второй декады марта упала до 4,51%.

Как сообщает Банк России, в первой декаде месяца этот показатель составлял 4,53%. Снижение ставок у банков продолжается шестой год подряд.

19 марта Центробанк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку. Пока это минимальный шаг в 0,25 б.п. Но, по словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, на заседании совета директоров рассматривался и более радикальный вариант с повышением сразу на 0,5 б.п. – тогда бы ставка составила 4,75%.